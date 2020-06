Soll nach Corona wieder alles so werden wie bisher?.

Lieber Heini, ich habe ja stets deine Aktivitäten für Menschen im Waldviertel, denen du Arbeit und Verdienst gibst, bewundert. Immer wieder bin ich zum Einkauf in Schrems und ein Freund der guten Schuhe. Covid-19 hat alle getroffen und niemand hat gegen die Infektion ausreichende Schutzmaßnahmen zur Hand, also ist es bloß möglich das statistische Risiko zu mindern. Was wir jetzt sehen ist eine Gratwanderung zwischen medizinischer Notwendigkeit und geschäftlichen Interessen. Ich gehöre zur Risikogruppe und leite eine Patientengruppe für Menschen mit interstitiellen Erkrankungen.

Bisher haben wir zwei Menschen an Corona verloren, jeder der Betroffenen hatte Pläne und Ideen für die Zukunft. Das Ende auf der Intensivstation war schrecklich.

Für mich ist die Risikoabwägung der Statistiker zugunsten der Wiederankurbelung der Wirtschaft offensichtlich.

Soll wirklich wieder alles so werden wie bisher? Wenn wir neu starten, könnten wir da nicht einiges besser machen?

Da hätte ich von dir Vorschläge erwartet. Mit guten unkonventionellen Ideen für die du ja bekannt bist. Stattdessen das allgemeine Gejammer.

Also wir erwarten uns einen Neubeginn mit neuen Chancen.

Liebe Grüße,

Günther