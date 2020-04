In den letzten Tagen wird soviel über Helfer bzw freiwillige Helfer in der Republik Österreich berichtet. In 1. Linie betrifft es bei den Helfern fast nur Männer. Ich möchte ihnen mitteilen, dass ich vor mehr als 50 Jahren 9 Monate beim Öst. Bundesheer geleistet habe (es war eine teils strenge aber auch interessante Zeit). Es hat mir keinesfalls geschadet. Warum werden in Österreich nicht auch junge Frauen zum Sozial- bzw Hilfsdienst für die Gemeinschaft eingezogen? In Zeiten wie diesen wäre ein solcher Dienst für junge Frauen, die die Lehre od. die Schule abgeschlossen haben, dringend notwendig. Außerdem würde dies auch dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen.

Johann Röska