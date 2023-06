Spektakuläre Wahl zum Parteivorsitz der SPÖ

All dies ist in der Industrie unverrückbare Religion. Der Geltungsbereich reicht aber vom persönlichen Individuum über EPU, Gewerbe bis – ja auch bis in die Politik. Jetzt dominiert Spott und Häme, mit viel Aufwand breitgetreten. Die klugen Köpfe aber werden hoffentlich den SPÖ internen Supergau als Impuls nutzen, die eigenen Organisationen auf fehlende Prozesse und/oder deren Sicherheiten zu prüfen. Ihre Ressourcen nicht mit Anprangern und Denunzieren vergeuden. Dann wäre der breitgetretene Prozessfehler der Wahlkommission in der Löwelstraße auch profitabel.

Günther A. TEUFL, Purgstall an der Erlauf