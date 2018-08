„Sperren im Ortskern“: Hat Gemeinde nichts gelernt?.

Leserbrief zum Bericht „Sperren im Ortskern“ in der Erlauftaler NÖN, Woche 31/2018.

Mit großem Unverständnis, aber auch Zorn, musste ich der vorletzten Ausgabe der NÖN entnehmen, dass die Gemeinde – offensichtlich nicht ohne Stolz – anlässlich der Erneuerung des Trinkwasserstranges und des Abwasserkanals unter der Kirchenstraße auch mittels eines eigenen Kanals die Regen- und Dachwässer direkt in die Erlauf leiten wird. Es ist richtig, dass Regen- und Dachwässer nichts in einer Kläranlage zu suchen haben. Aber hat denn die Gemeinde nichts aus den bereits eingetretenen Folgen des Klimawandels gelernt? Verfolgt sie nicht die schon beschwörenden Empfehlungen einschlägiger Experten, wie man auch künftig unsere städtischen Lebensräume halbwegs lebenswert erhalten kann?

Eine dieser Empfehlungen ist, die selteneren, dafür aber ausgiebigeren Niederschläge so weit als möglich für die Böden, das Grundwasser und damit auch für unsere überlebensnotwendigen Pflanzen zu erhalten. Anstatt dass sie die Sammel- und Versickerungsmöglichkeiten für die Dachwässer sowie die Entsiegelung aller möglichen Bodenflächen fördern, bauen Sie einen eigenen Kanal, der die damit verlorenen Niederschlagswässer auf kürzestem Weg in die Erlauf führt und somit die Hochwassergefahr erhöht! Zumindest sollte dieser geplante Regenwasserkanal aus Drainagerohren bestehen, aus denen das Wasser langsam in den Boden versickern kann. Vielleicht könnte man diese Rohre auch nahe am Wurzelbereich der geplanten Schattenbäume am neuen Kirchenplatz zu deren Wasserversorgung verlegen?

Besser macht es übrigens die Stadtgemeinde Scheibbs – dort wird in Brandstatt-Hummelsberg das Niederschlagswasser im Straßengraben mittels eines Drainagerohres abgeleitet. Bei geringen bis mittleren Niederschlägen dotiert dieses Rohr das umgebende Erdreich mit kostbarem Wasser, bei Starkniederschlägen leitet es das überschüssige Wasser in das vorgesehene Sammelbecken.

Peter Fischer-Colbrie, Scheibbs