Spitäler geschlossen.

Ich verstehe ja, dass nicht alle Krankenhäuser derzeit für Operationen geöffnet werden können. Aber wenn man Schmerzpatient ist, so wie ich, und schon einen OP Termin hatte, und der abgesagt wurde, ist es derzeit schon recht mühsam. Ich denke da an viele Menschen, die jetzt zuhause leiden und denen nicht geholfen wird. Und ich denke an die Krankenhäuser , die keine Coronafälle haben und derzeit auch keineswegs überlastet sind. Und wo, wenn nicht in Spitälern, sind die Sicherheitsvorkehrungen umfangreich genug ? Ich wünsche mir , trotz des Virus, medizinische Behandlung für alle.

K.K