Soweit ich mich erinnern kann, hatte Mistelbach eigentlich nie einen schönen Hauptplatz, aber was in den Jahren daraus geworden ist - ein unansehnlich trostloser Platz, in dem eine monströse WC-Anlage dominiert. Früher umgaben noch einige alte Häuser diesen Platz, welche jedoch durch moderne, zum Teil hässliche, Bauten ersetzt wurden und nun soll das älteste noch bestehende Haus ebenfalls so einem seelenlosen, hässlichen Gebäudekomplex weichen und den Hauptplatz noch mehr verunstalten. Dazu geben unsere Stadt- und Gemeinderäte ihre Zustimmung.

Was in Mistelbach nicht möglich ist, schaffen andere Städte sehr wohl, alte Fassaden und Bausubstanzen zu erhalten und somit ein harmonisch und schönes Stadtbild zu schaffen.

Auch der Blick durch die Kirchengasse mit den Mauerbögen zur Kirche, man kann sagen ein Wahrzeichen unserer Stadt, wäre damit für immer verloren.

Für solche Bauten müsste den Investoren bestimmte Vorgaben gemacht oder ein Architekt herangezogen werden. Mir ist klar, dass die Investoren so billig wie möglich bauen und somit einen hohen Gewinn erzielen wollen. Ob dieses Gebäude die Zustimmung der Bevölkerung findet, spielt dabei keine Rolle.

Ruth Reichel, Mistelbach