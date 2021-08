. In der Gemeinderatssitzung im Juni gab es den Antrag auf Wiederinkraftsetzung ab 1. September. Dazu brachte ÖVP-Stadtrat Thomas Hagmann einen Abänderungsantrag ein, die Aussetzung der Abgaben bis Ende Dezember 2021 zu verlängern.

Laut § 27 (1) des Stadtrechtsorganisationsgesetzes (STROG) sind die Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung über Verhandlungsgegenstände, an denen sie selbst, ihr Ehegatte, der eingetragene Partner, ein Verwandter oder Verschwägerter, ... beteiligt sind, ausgeschlossen. Ein Mitglied des Gemeinderates hat seine Befangenheit selbst wahrzunehmen und dem Vorsitzenden mitzuteilen.

Da Stadtrat Hagmann selbst mit seiner Konditorei in der Unteren Landstraße auf öffentlichem Grund Verkaufsstände und einen Schanigarten betreibt, wäre es meiner Meinung angebracht gewesen, diesen Antrag wegen Befangenheit jemand anderen stellen zu lassen. In der jüngsten Ausgabe der ÖVP-Zeitung „Krems Konkret“ meinte er: „Wichtig ist nicht, was der Mehrheitspartei gelegen kommt, sondern was Krems braucht.“ Krems braucht wie jede Gemeinde Einnahmen – und diese sind wichtiger als das, was u. a. Meister Hagmann braucht.

Mag. Wolfgang Mahrer, Egelsee

Gemeinderat der KLS