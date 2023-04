Stellplätze am Schremser Hauptplatz

Wird sogar die Erhebung angezweifelt? Ist das ein neuer Auswuchs von (Verkehrs-)Wissenschaftsfeindlichkeit? Mehr Platz für Schanigärten, Grünflächen, Bäume, Fahrräder und E-Bikes, Fußgänger, Marktstände, kleine Veranstaltungen, Kinderspielgeräte, ev. sogar eine Bushaltestelle scheinen jedenfalls nicht so wichtig zu sein, wie Stellplätze für Autos. Stellplätze laden dazu ein, mit dem Auto zu kommen, also Verkehr zu erregen. Und zwar auch von jenen, die auch anders könnten und weniger als 2 km vom Hauptplatz entfernt wohnen. Also z.B. ein Großteil aller Stadtbewohner:innen. Ein Überangebot an Stellplätzen zu verteidigen heißt also auch, mehr Autoverkehr zu wollen. Dann sollte man das bitte auch dazusagen. Hunderte Fußgänger- und Begegnungszonen beweisen, dass die Wirtschaft nicht darunter leiden muss. Und das nicht nur in Großstädten.

David Wurz-Hermann (Verkehrsplaner), Wien/Heidenreichstein zum Artikel Hauptplatz-Debatte: „Euch geht‘s echt nur um Populismus“