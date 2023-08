Stellungnahme: Kottingbrunner Bürgermeister leistet sehr gute Arbeit

Als langjährige ehemalige Gemeinderätin in Kottingbrunn möchte ich zu dieser Anschuldigung eines „zornigen Bürgers“ Stellung nehmen.

Ich habe immer mit Bürgermeister Macho sehr gut zusammengearbeitet,obwohl wir nicht von der gleichen Partei waren.

Er ist ein Mensch, der vor jeder Entscheidung die Gegebenheiten sehr genau prüft, wozu auch seine Mitarbeiter in der Gemeinde angewiesen sind. Wenn der „zornige Bürger“ Charakter hätte, wäre er persönlich zu Bürgermeister Macho gekommen und hätte die Problematik sofort und in einem persönlichen Gespräch erörtert.Dass er es aber anonym getan hat, offensichtiich mittels eines Briefes an die meisten Gemeinderäte und an eine regionale Zeitung, zeugt meiner Meinung nach von Feigheit, völliger Inkompetenz und der Unfähigkeit, sich Konflikten zu stellen,die man nicht selbst und in voller Absicht heraufbeschworen hat.

Bürgermeister Macho macht zusammen mit seinem Team seine Arbeit für Kottingbrunn hervorragend, nicht zuletzt, weil die vorherigen Bürgermeister in dieser Hinsicht sehr gute Vorarbeit geleistet haben.

Bürgermeister Macho hat sich jedenfalls solche Untergriffigkeiten nicht verdient.

Sollte einer der derzeitigen Gemeinderäte hinterrücks an dieser, für unseren Bürgermeister Macho absolut rufschädigenden Aktion beteiligt gewesen sein,kann ich demjenigen nach vielen Gesprächen mit anderen Kottingbrunnern versichern, dass er bei der nächsten Wahl dafür die Rechnung präsentiert bekommt.

Ich verabschiede mich als ebenso „zornige Bürgerin“.