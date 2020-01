Im Zeichen des GR-Wahlkampes prägt derzeit der politische Wettstreit zwischen FPÖ, namentlich G. Waldhäusl und der ÖVP, J. Maier die Nachrichten.



Beide reden um den Brei herum und an der Sache vorbei. Es geht ausschließlich um Machtkampf und Parteipolitik und das mit FAKTEN-resistenten Argumenten, die jeder Grundlage entbehren.



Hr. LR Waldhäusl soll sich die Folgen des KLIMA-Wandels vor Augen halten und wie er damit die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder ZUNICHTE macht. Von einem Autobahnbau würden lediglich 15 Prozent der Bevölkerung profitieren, hingegen vom Bahnausbau 85 Prozent – einschließlich Wiederinbetriebnahme Zwettler- und Thayatalbahn, sowie Reaktivierung der Pulkautal-Bahn. Letzteres möchte ja bekanntlich der BGM von Sigmundsherberg, Franz GÖD, ebenso parteiliniengetreu abtragen und zu Radwegen „zweckmäßig nachnutzen“ lassen – NÖN berichtete darüber.



Wie Hr. BGM u. LAbg. J. Maier auf die Idee einer „faktenbasierenden“ SVP (Strategische Verkehrsprüfung) kommt, grenzt wohl an Erklärungs-Notstand. Was kann denn „FAKTENBASIEREND“ sein, wenn das Land NÖ – in der Hand der Absoluten – eine Auftragsvergabe um 150.000 EUR für „Agumentationshilfe zum Bau der EUROPA-Spange“ an eine Agentur vergibt.



Was „faktenbasierend“ ist, zeigt auch der nicht gerade Fortschritts-willige Gang der ÖBB zur FJ-Bahn, die das auch im SVP-Verfahren beim BMVIT einbringen wird und somit dem Autobahnbau Tür und Tor öffnet.



So sickerten nun über die mediale Hintertür des VOR einige „FAKTEN“ über den ÖBB-Plan puncto FJB durch:



JA, es ist im Maßnahmenpaket eine „Anhebung der Geschwindigkeit auf 160 Km/h“ geplant. Das würde jedoch weitgehende Neubautrassierungen erfordern – Pro FJB weiß das und fordert das schon jahrelang – ist aber nicht beabsichtigt. Lediglich die derzeit einzigen zwei Abschnitte mit 140 km/h sollen für 160 km/h „ertüchtigt“ werden. Die bringt jedoch – so Pro FJB – nichts im geringsten, sofern ALLE Züge überall halten. Auch bei durchfahrenden Zügen liegt das nur im Sekundenbereich. Da gibt es andere günstigere Maßnahmen für Beschleunigung. Pro FJB will aber einen „großzügigen Ausbau der bevorzugten Variante“ mit Nebautrassierung über Horn und das Allentsteiger-Knie. Das bringt neben Streckenverkürzung um 32 Km und Neuerschließung des Regional- und Bezirkszentrums Horn auch drastische Fahrzeitverkürzung und Fahrpreis-Reduzierung. Allein durch Allentsteiger-Knie fahren Fahrgäste von „oben“ (GD) derzeit um 10 Minuten länger und zahlen um diese Kilometer auch mehr Fahrpreis – wie wollen das Kommunalvertreter*innen ihren Klienten sachlich argumentieren.



Das vereinbarte „Paket“ enthält lediglich folgende, nicht sehr erfolgversprechende Maßnahmen:

Untersuchung streckenbezogener INFRA-Maßnahmen in „Reinvestitionsarbeiten“ und Attraktivierungsmaßnahmen.

Detailanalyse zu den Rationalisierungstudien für Eisenbahnkreuzungen

Erneuerung des Oberbaus in verschiedenen Teilabschnitten mit einer Gesamtlänge von 16 KM.

Erneuerung von Brückenbauwerken und Durchlässen

Erneuerung der Oberleitung in verschiedenen Teilabschnitten mit einer Gesamtlänge von 16 KM.

Umbau der Signalanlagen

Reinvestiton der Stellwerke



Die Reinvestionsarbeiten sind nicht Gegenstand einer „gemeinsamen Finanzierung“ – Bemerkung: ohne finanzielle Beteiligung Land NÖ von Hr. Finanz-LR Schleritzko aus der Horner-KG Mödring – sondern werden nur hinsichtlich der Planung für eine zeitlich und inhaltlich optimale Umsetzung im Rahmen der Attraktivierungs-Maßnahmen berücksichtigt. (Quelle Text: EB-Österreich 01/2020)



All das ist nach Ansicht von Pro FJB alles andere als zukunfts- und richtungsweisend und kein „Leuchtturm-Projekt“ in Verbindung mit Klimawandel für Lebens- und Qualitätstregion Waldviertel.



Noch eine Bemerkung zu einem Satz von Hr. Maier:



Er sagt unter anderem, man solle sich nicht gegenseitig ausspielen lassen… Genau das macht er aber selber – „HORN Vorteile verschaffen aufkosten der gesamten Region“. Auch wir wissen, dass es Befürworter gibt – nämlich die Auftrags- und förderungsgestützte Klientel. Und Gegner*innen sind überwiegend nicht Abhängigkeitsverhältnis-gebundene Bürger*innen.



Schlussbemerkung: Eines eint die Herrn Waldhäusl und Maier in gemeinsamen Ziel – Sie wollen die „Entwicklung des Waldviertel“ vorantreiben – in Form einer Umweltzerstörung und Bodenversiegelung von mehr 2600 ha Landfläche (Wald, Äcker, Wiesen).

Leserbrief zum Artikel " Waldviertel-Autobahn auf Eis? "