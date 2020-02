„Stoaroas-Stein in der Stadt gefunden“.

Habe so einen, mit einer Blüte bemalten, Stein der Stoaroas bei der Sporthalle in Mistelbach gefunden. Ich kannte diese Sache schon von einem Fernsehbeitrag. Ich habe nicht gedacht, einmal in diese nette Geschichte eingebunden zu sein.

Ich werde den Stein natürlich weitertragen.

Zum Artikel „Stoaroas-Steine gehen auf Reise“ in der Mistelbacher NÖN 50/2019:

Johannes Forster, Paasdorf