Einer der Stoaroas-Steine ist bei uns am See aufgetaucht und ich habe beschlossen ihn in meinem Garten in meinen Heilkreis aufzunehmen. Von hier schickt er gute Energien in die Welt in der „Teilen und Selbstmachen“ ein wunderbares Thema sind. Wir hier, in Greifenstein haben einen „Bleib Gesund“-Weg mit Plakaten gemacht - vielleicht eine Anregung.

Renate Edelbauer-Daimler, Greifenstein/Altenberg

Zum Artikel „ Stoaroas-Steine gehen auf Reise “