Storch „Albert“ , Kremser Urgestein,

traf überpünktlich wieder ein.

Nach altbewährter Storch-Manier

bezog er kürzlich sein Quartier

und bietet so wie alle Jahre

für kinderlose Ehepaare,

so gut und zeitlich wie er kann,

die höchst erprobten Dienste an.

Bezahlung braucht „Herr Albert“ keine,

ein kleines Fröschlein reicht alleine!

Das Stadtamt hat schon nachgedacht,

ob es nicht Sinn und Nutzen macht,

den weiß gefiederten Gesellen

im Sozialamt anzustellen!

Und ihn als Dank, sollt‘ er parieren,

womöglich bald pragmatisieren!

Ein Novum für die Kremser Stadt,

die Störche als Beamte hat,

die den Geburtenstand verwalten

(und tunlichst auch den Schnabel halten!).

Willibald Zach, Krems