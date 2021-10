Straßennamen, die Nazis würdigen: Ein Name fehlt

Wann immer er konnte, gab Karl Renner in seinen Parlamentsreden den Begriffen „jüdisch“ oder „Juden“ einen negativen Drall. Es ging ihm 1920 nicht um die Schleichhändler in Wien generell, es waren immer die „jüdischen Schleichhändler“ die er anklagte, obwohl eine große Zahl nicht jüdisch war. Es ging ihm nicht darum – wie man es von einem Sozialdemokraten erwarten könnte, das Großkapital, den Manchesterliberalismus generell und die Banken zu kritisieren, es ging ihm immer um das „jüdische Großkapital“, um die „jüdischen“ Banken und den "jüdischen“ Manchesterliberalismus.

Nachdem die Nationalratswahl vom Oktober 1920 eine Mehrheit für die bürgerlichen Parteien gebracht hatte, äußerte sich Renner in der Nationalratssitzung vom 23. November 1920 unzweideutig zur „Judenfrage“ und forderte die neue Regierung ironisch zum Handeln auf: „Sie werden jetzt Gelegenheit haben, die Judenfrage zu klären. Denn unter der christlichsozialen Herrschaft in Wien seien die Juden reich geworden und während sie früher noch bescheiden in der Leopoldstadt wohnten, haben sie jetzt Mariahilf und alle Bezirke überschwemmt.“

Weitaus schlimmer ist seine glühende Bejahung des Anschlusses Österreichs und der Naziherrschaft:

„ Ich müsste meine ganze Vergangenheit verleugnen, wenn ich die große geschichtliche Tat des Wiederzusammenschlusses der deutschen Nation nicht freudigen Herzens begrüßte“. So Renner in einem Interview wenige Tage vor der von Hitler angesetzten, unfreien Volksabstimmung am 10. April 1938 , die den Einmarsch vom 12. März legitimieren sollte. Renner musste längst wissen, was Hitler in „Mein Kampf“ angekündigt und dann seit 1933 als `Führer und Reichskanzler` in Deutschland angerichtet hatte. Trotzdem bekannte Renner klar: „Als Sozialdemokrat und somit als Verfechter des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, als erster Kanzler der Republik Deutschösterreich und als gewesener Präsident ihrer Friedensdelegation zu St.Germain werde ich mit Ja stimmen. Und zwar ( wie er kurz darauf erklärte) spontan und in voller Freiheit und in dem Bewusstsein, dass mein Wort viele ehemalige Parteimitglieder bestimmen wird.“

Renner wusste zu diesem Zeitpunkt, dass etwa sein jüdischer Genosse Robert Danneberg bereits am 1. April mit dem „Prominententransport“ ins KZ Dachau gebracht worden war, wo er später ermordet wurde.

Renner hatte mit seiner Judenfeindschaft und seinem jahrelangen Kampf gegen christlichsoziale Regierungen großen Einfluss auf die Sozialdemokratie und wurde deshalb von den Nationalsozialisten reich belohnt - er durfte alle Kriegsjahre unbehelligt in seiner Villa in Gloggnitz Bücher schreiben.

Grundlage meines Leserbriefes ist ein Artikel von Herrn Franz Schausberger, Univ. Prof. für Neuere Österreichische Geschichte.

Manfred Köppl

Baden

