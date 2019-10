Es gibt eine leistungsfähige West-Ost-Verbindung, nämlich die A1; das Waldviertel über einen Ausbau der B 37 an diese Autobahn anzubinden, würde vermutlich nur einen Bruchteil der Kosten verursachen, ebenso ein echter Sicherheitsausbau der B 2 und B 4, womit ein Anschluss nach Osten an die A 22 gegeben wäre. (die B 38 und die S 10 schaffen die Anbindung an die A 1 ebenfalls).

Ich meine, dass das bestehende Straßennetz mehr als ausreichend ist, vorausgesetzt, die oben genannten Straßen werden sinnvoll erweitert.

Und weil es thematisch dazu passt: Auch braucht es von Hollabrunn zur S 5 keine „Schnellverbindung“ über den Wagram, der kleine Umweg über den Knoten Stockerau ist durchaus zumutbar (!) – und, wäre die S 3 eine vollwertige „Schnellstraße“, auch sinnvoll nutzbar.

Die Frage, warum „das Waldviertel“ in die Ballungsräume pendeln muss und keine Arbeitsplätze in der Region vorhanden sind, darf auch gerne diskutiert werden! Es muss nicht immer alles mit neuen Straßen zerstört werden, einfach mal in Ruhe darüber nachdenken.

Günther Holubec, Guntersdorf

Leserbrief zur Berichterstattung über den Start des Prüfverfahrens für die Europaspange (Waldviertelautobahn)