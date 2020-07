Wir haben bei den ÖBB nachgefragt und gleichzeitig wurden von KURIER und ORF nun weitere Details bekannt. Eines vorne weg - der umgebaute DOSTO bleibt auf der FJB

DOSTO neu bleibt, weitere folgen – teils verspätet

Wie sich nun herausstellt, werden zur bestehenden und aufgewerteten ersten DOSTO-Garnitur, in den nächsten Monaten noch zwei weitere auf der FJB dazu kommen. Die 4. Garnitur könnte „möglicherweise“ übergangsweise in Vorarlberg zum Einsatz kommen. Natürlich würden wir diese Verschiebung schade finden, wir wollen aber einmal abwarten, ob diese Situation auch wirklich eintritt. NÖN, Kurier und ORF berichteten darüber.

BGM reagieren sofort mit offenen Brief an Ministerin

Laut den oben genannten Medienberichten, reagierten einige Bürgermeister*innen an der Strecke mit einem offenen Brief an die zuständige Verkehrsministerin. Den Medienberichten ist die Forderung zu entnehmen, dass der Lieferung der 4. DOSTO-Garnitur auf jeden Fall nachgekommen werden muss. Gleichzeitig wird den GRÜNEN vorgeworfen, die Pendler im Waldviertel mit unrealistischen Plänen (Vollausbau der FJB) ködern zu wollen. Sobald uns der offene Brief vorliegt und diese Bürgermeister sich hier wirklich „gegen einen Vollausbau der FJB“ aussprechen, werden wir uns das im Detail ansehen und darüber berichten.

Auf jeden Fall werden wir alle FJB-Interessierten über die politischen Reaktionen im Detail am Laufen halten.

Grundsätzlich freuen wir uns, dass in den letzten Wochen eine politische Sensibilisierung in Zusammenhang mit Änderungen auf der FJB entstanden ist. Den Rückenwind gilt es nun zu nutzen.

WIR bleiben jedenfalls dran, am FJB-Vollausbau

Versprochen!

Eure Initiative Pro FJB!