Systemfehler auf dem Rücken der Kunden abgewälzt

Alles schien angerichtet für einen super Snowboard-(Fenster-)Tag zu zweit mit meinem Bekannten Andreas Gatterer – Kaiserwetter, Neuschnee, extra Urlaub genommen, Tickets online rechtzeitig gebucht (letzten Winter war ich einmal zu langsam und es war bereits ausgebucht). Also früh schlafen gehen, früh aufstehen, ab ins Auto und in ca. 2,5 Stunden sind wir auf der Piste … Große Vorfreude!

Dann die erste Ernüchterung: massiver Rückstau vor der ehemaligen Mautstation bis weit auf die B 25. Radio anmachen und mal aussitzen.

Mittlerweile ist es fast 10 Uhr und es geht kaum voran. Die ersten Autos kommen bereits retour. Wir denken noch das es Leute ohne Online-Ticket sind und fühlen uns auf der sicheren Seite da wir ja rechtzeitig gebucht haben. Denkste.

Kurz nach 10 Uhr die Hiobsbotschaft im Verkehrsfunk: Hochkar ist gesperrt! Es gibt absolut keine Parkplätze mehr. Niemand wird mehr raufgelassen! Wir sind verwundert. Die Hunderten anderen Leute die mit uns im Stau stehen und größtenteils ebenfalls gültige Tickets haben sicherlich auch. Ich suche auf https://skisport.com/Hochkar/de/Service/Kontakt nach Telefonnummern um Infos zu erhalten, unter +43 7484 7214 (Kassa Hochkar) komme ich um 10:04 durch.

Die Dame am Telefon sagt mir das es einen Systemfehler gegeben hat und über Nacht noch Online-Buchungen angenommen wurden die in diesem Ausmaß nie angenommen werden hätten können/dürfen da das Gebiet nie so viele Besucher faßt. Letztes Jahr machte ich ja bereits die Erfahrung das man bestimmte Tage nicht mehr buchen konnte da diese bereits ausgebucht waren. Weiters bekam ich von der Angestellten die Info das wir heute auch nicht mehr auf den Hochkar raufgelassen werden und wir leider umkehren müssen, unsere Tickets würden aber bis Saisonende gelten.

Wir waren erstmal Fassungslos. Nach kurzer Schockstarre haben wir umgedreht um frustriert wieder Richtung Wien zu fahren. Mittlerweile war auch die Polizei eingetroffen um den Stau aufzulösen. Beim langsamen vorbeifahren an den noch im Stau wartenden Leuten teilten wir diesen durchs offene Fenster unsere neuesten Erkenntnisse mit und rieten Ihnen nicht weiter unnötig Zeit zu vergeuden. Kurz darauf suchte ich die Nummer des Tourismusverbands Ybbstaler-Alpen heraus und setzte mich telefonisch mit Frau Esletzbichler in Verbindung, die mir sehr freundlich und hilfsbereit zuhörte und mir Hilfe zusicherte. Danke an dieser Stelle für das nette Telefonat!

In der Hoffnung auf positive Neuigkeiten rief ich anschließend nochmals unter +43 7484 7214 (Kassa Hochkar) an und kam um 10:29 Uhr auch wieder durch. Das Personal am Telefon konnte mir diesmal aber wiederum nur mitteilen das das Hochkar gesperrt ist und bleibt, wir Heim fahren müssten und die Tickets gültig bleiben. Ich versuchte noch herauszufinden ob wir eventuell auf den Ötscher ausweichen könnten. Dort teilte mir man aber ebenfalls telefonisch mit das bereits alles ausgebucht sei und es ebenfalls keine Parkplätze mehr gebe.

Also endgültig Heimreise. Daheim angekommen telefonierte ich dann noch mit dem Bürgerbüro NÖ sowie dem Konsumentenschutz, dort habe ich diesbezüglich am 20.01. einen Termin. Der zeitnah dazu erschienene Online-Artikel der NÖN inklusive Stellungnahme des GF setzte dem ganzen noch die Krone auf da die darin kolportierten Infos einfach nicht dem Erlebten, Mitgeteilten und somit auch nicht der Wahrheit entsprachen.

Mir ist bewusst das Fehler passieren können. Auch ist es nicht überraschend das sich bei Kaiserwetter und Neuschnee an einem Fenstertag die Massen tummeln werden und mit Wartezeiten zu rechnen ist. Das wir dabei aber durch Zufall aus dem Radio und nach energischer Eigeninitiative erfahren müssen das wir gerade umsonst hergefahren sind ist meines Erachtens ein Armutszeugnis in Sachen Kommunikation und Customer Care.

Das uns dann in diesem ohnedies schon suboptimalem Zustand nicht einmal eine Lösung angeboten wird, sondern wir unverrichteter Dinge zurückgeschickt werden ist gelinde gesagt eine Frechheit. Ich bin jetzt 41 Jahre alt und fahre seit meinem 16. Lebensjahr regelmäßig aufs Hochkar und den Ötscher. So etwas ist mir in meinen 25 Jahren als Bescher und Gast aber noch nie passiert. Meine Lust diese Gebiete in nächster Zeit wieder aufzusuchen hält sich momentan in Grenzen.

Ich habe für beide Tickets €81,- bezahlt (Siehe Buchungsbestätigung im Anhang), hinzu kommen die Tank- und Verpflegungskosten (Rechnungen vorhanden) sowie der extra hierfür genommene Urlaubstag von uns beiden … von den insgesamt 5h Autofahrt von/nach Wien (ohne die einen Stunde im Stau) mal ganz abzusehen. Der schöne Tage hatte sich erledigt und die Laune hielt sich in Grenzen.

Dass wir das Geld für die Tickets retourniert bekomme ist das Mindeste. Der Ersatz des entstandenen finanziellen sowie persönlichen Schadens wäre als Wiedergutmachung nicht nur anständig sondern auch angebracht und Kundenorientiert. Einen Systemfehler eurerseits auf dem Rücken der Gäste/Kunden abzuwälzen ist absolut inakzeptabel! Ich erwarte mir eine zufriedenstellende Antwort und Abwicklung meines Falles und behalte mir weitere Schritte vor.

Michael Demetler, Wien