Jagd , Heidenreichstein , Hochstand Teiche und Wälder sind wichtigste Attraktion

Foto: Shutterstock, All for you friend

Z weifelsohne sind unsere stillen Teiche, umgeben von ausgedehnten, gepflegten Wäldern die wohl wichtigste Attraktion des oberen Waldviertels. Zudem sind all diese Schönheiten von bequemen Wander- und Wirtschaftswegen erschlossen und auch wenn ich mittlerweile in der Pension gehbehindert bin und schon länger nicht mehr Radfahren kann, vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht in den Wald gehe, um mich zu entspannen.

Ich lebe in Kleinpertholz, ebenso wie Wolfsegg eine zu Heidenreichstein gehörende Katastralgemeinde. Von Wolfsegg habe ich nun in der NÖN gelesen, dass sich dort ein oder mehrere Radfahrer durch einen Hochstand bedroht fühlen und sogar angesichts der angeblich von ihm ausgehenden drohenden Gefahr behördliche Gegenmaßnahmen in Erwägung ziehen. Zwar weiß auch ich, dass sogar jeder Dachziegel eine potenzielle Gefahr darstellt, weil er ja bei nicht fachgerechter Montage einem Mitbürger auf den Kopf fallen könnte, doch weiß ich auch, dass unsere Jägerschaft sich verantwortungsbewusst und fachlich kompetent um die Hege und Pflege unseres Wildbestandes kümmert. Und ja, es stimmt, dass ein Restrisiko niemals auszuschließen ist, doch empfehle ich in diesen Fällen den sich bedroht fühlenden Mitmenschen zur Selbsthilfe: Statt stumm und verbissen auf den dem Radl dahin zu strampeln, könnte man ja ein Lied anstimmen, um zusätzlich auf sich aufmerksam zu machen: Es muss ja nicht gleich der Jägerchor aus dem „Freischütz“ sein (obwohl der prima passen würde) – Ein einfaches Wanderlied tut es auch und spart der Behörde Zeit und Mühe. Und so wären alle Probleme gelöst. Prof. Dr. Klaus Schedler, Heidenreichstein „Schutz der Wildtiere“ Kritik an Hochstand bei Radweg in Wolfsegg: Jäger erklärt Hintergründe Heidenreichstein Radler zu neuem Hochstand: „Akute Lebensgefahr!“