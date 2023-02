Kopie von Tempo 30: Eltern als schlechte Vorbilder

Darauf habe ich mich lange gefreut, da ich nicht nur selbst regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs bin, sondern mir auch für meine Kinder einen sicheren (Schul-)Weg wünsche. Man sollte meinen, dass sich das die meisten Personen gerade im Bereich von Schulen wünschen. Leider musste ich eine gegenteilige Erfahrung machen. Auf Höhe der Neuen Mittelschule – dort gilt übrigens schon seit Jahren Tempo 30! – war gerade sehr viel los. Was passiert? Ich werde in der 30er- Zone überholt und mit einer „netten Geste“ bedacht. Tüpfelchen auf dem i: Am Rücksitz des Autos sitzen Kinder. Vielleicht sollten sich manche fragen, ob fünf Sekunden Zeitersparnis diese „Vorbildfunktion“ wert sind!?

BIRGIT TEUFER

Mautern

