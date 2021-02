mein Name ist Günther Lesjak, wohnhaft in Mödling, Pensionist in der vulnerablen Altersklasse. Wollte mich heute zur Impfung anmelden - wie verlangt, ab 10:00 Uhr - heute = Mittwoch, 10.FEB. Und zwar unter notrufnoe.com/impfung. Zuerst erschien " nicht verfügbar " , sodann ging nix mehr, keine Terminbuchung möglich. Detto bei allen Ärzten von Villa Medica + Baden bis Hinterbrühl. Auch im Waldviertel ( Gmünd ) tote Hose.

1 Umfrage unter Bekannten hat ergeben : ALLE ( auch 1 Bekannter mit 92 Jahren ) blieben übrig.

Kein Termin. 1 Reife Leistung, Nobel Preis für Versagen auf allen Linien. Die Idee, 1 X pro Woche exklusiv nur ONLINE zu buchen, limitiert ab 10:00 Uhr, ist ......???? Ich tu' mich schwer, die druckfähigen Worte zu finden.....nDagegen ist Kaufhaus Östereich 1 Vorzeigemodell...... wahrscheinlich nur noch teurer.

Ich finde, Sie sollten darüber was schreiben.