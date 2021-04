Das Bauprojekt eines ovalen Kreisverkehrs (...) wurde bereits 2004 unter Bgm. Herbert Kautz erarbeitet. Das war Teil seines Wahlprogramms im März 2005. (...) Die Umsetzung sollte eigentlich bis 2008 erfolgen, wurde jedoch nie verwirklicht.

Bauprojekt Kreisverkehr für Ritterkreuzung in Neunkirchen?

Erst 2016 wurde unter Bgm. Herbert Osterbauer im Zuge des Einbahnkonzepts für die Neunkirchner Innenstadt die gegenwärtige, erweiterte Ampel-Lösung an der Ritterkreuzung geschaffen. Die Ampelregelung ermöglichte auch schwächeren Verkehrsteilnehmern – Fußgängern und Radfahrern – ein sicheres Überqueren der belebten B 17 (...). Die Schwäche dieser an sich guten Ampel-Lösung erleben Autofahrer nur, wenn sie zu Stoßzeiten von der Steggasse in die dicht befahrene Rohrbacher Straße einfahren wollen und sich wagemutig in die Fahrzeuglücken an der Ampel einzwängen müssen. (...) Es zeigt aber auch, dass die Lösungen für die Ritterkreuzung längst an ihrem Limit angelangt waren und jede noch so gute Verkehrslösung scheitern muss, die sich nur auf Neunkirchen allein beschränkt.

Bereits im Dezember 1999 (!) wollte Bgm. Herbert Kautz die Ritterkreuzung durch den Bau einer Brücke über die Schwarza entlasten und den Schwerverkehr über die Sandgasse zur B 17 abkürzen.

Eine solche Entlastung wäre heute dringend geboten. Der Ortsteil Ternitz-Urbanhof und das Industriegebiet Ternitz-Rohrbach haben bereits eine ÖBB-Unterführung, werben mit der ,guten Infrastruktur‘ und expandieren weiterhin: Die Wohnhausanlagen am Urbanhof-Gelände sind bald fertig und auf dem Gewerbegebiet siedeln sich weitere Betriebe neu an. (...) Ternitz hat seine Unterführung bekommen und könnte sich nun auch selber um eine Lösung bemühen, anstelle diese auf Neunkirchen abzuschieben.“

Eckhard Malota, Neunkirchen

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.