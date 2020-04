Teurer Schulneubau.

Zur Aussage, dass die von uns als FPÖ Gföhl angenommenen Kosten von 4 Millionen Euro nicht plausibilisiert werden, erlaube ich mir, mitzuteilen: 4 Mio. Euro war eine Einschätzung unsererseits nach Bekanntwerden der Schäden in der VS Gföhl. Ursprünglich waren die Kosten für den Umbau auf 2,2 bis 2,4 Millionen (inkl. Containerdorf!) veranschlagt. Nunmehr belaufen sie sich auf 3,7 Mio. Also nahe 4 Millionen.

Laut mir bekannten Informationen haben sich die Mehrkosten glaublich aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Grundlagen im Bereich des Brandschutzes sowie der Fluchtwege ergeben. Weiters hätten „unvorhersehbare Ereignisse während der Bauphase“ diese Mehrkosten erfordert.

Es bleibt die Frage, ob die 3,7 Millionen tatsächlich die endgültigen Kosten sein werden!

FPÖ-Stadtrat Erich Starkl, Gföhl zum Artikel „VS für Zukunft gerüstet“.