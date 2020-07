Auffällig bei der bisherigen Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe ist die Absenz des Themas Klimaschutz und dessen Vertretern. Seit einem Jahr existiert das „Kremser Klimamanifest“, ist aber bisher im Verkehrs- und Parkraum-Konzept nicht angewendet worden. Daher sollten beide Umwelt-Gemeinderäte dieser Arbeitsgruppe angehören.

Das Thema Parkplätze sollte nicht mehr nur eindimensional betrachtet werden – es geht schon längst um die Verkehrswende und andere ökologische Perspektiven.

In diesem Zusammenhang ist es mehr als reiner Zufall, dass in der gleichen NÖN-Ausgabe, in der von der geplanten „Kürung zweier Park-Profis“ berichtet wird, die Kremser Persönlichkeit Heinz Boyer zum Herzensthema Kremser Altstadt sein Leid klagt und für Öko-Dualismus mit wissenschaftlicher Unterstützung eintritt.

Herbert Malek, Krems