Bezirkshauptmann Michael Widermann kritisiert also das Vorgehen der Tierschützer. Wie bitteschön hätten diese sonst die Missstände aufdecken sollen? Wenn sie höflich geklingelt hätten, hätten sie keinen Zutritt bekommen. Wenn die Veterinärämter ihren Dienst sorgfältig tun würden und nicht erbärmlich unterbesetzt wären, müssten nicht ehrenamtliche Tierschützer deren Aufgaben übernehmen. Traurig, dass in Deutschland, anscheinend ebenso in Österreich immer noch hauptsächlich die Tiernutzer anstatt der Tiere geschützt werden und die Tierschützer, welche die dadurch entstehenden, zahlreichen Missstände aufdecken, als böse Täter abgestempelt, und nicht selten auch noch bestraft werden.

Jörg Gaiser, Baiersbronn

Asteg-Region Wirbel um Tierhaltung: Amtstierärztin vor Ort

Mit der Kritik konfrontiert teilte Bezirkshauptmann Michael Widermann der NÖN folgendes mit:

„Ich wollte mit meiner Bemerkung auf keinen Fall die Tätigkeit des Tierschutzvereines und auch anderer Freiwilliger schlecht machen. Im Gegenteil, wir sind ja aufgrund der Anzeige unverzüglich tätig geworden. Die Kritik an der Amtstierärztin empfinde ich als vollkommen unangebracht. Sie leistet hervorragende Arbeit und hat kürzlich auch an einem Wochenende aufgrund einer Anzeige die notwendigen Maßnahmen gesetzt, um eine schlechte Tierhaltung beenden zu können. Ich kann aber als Jurist nicht umhin, zu bemerken, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass auch ein noch so guter Zweck nicht alle Mittel heilt. Wir haben auch in der Vergangenheit schon oft genug das Leid von Tieren aufgrund von persönlichen Anzeigen per mail oder durch Telefonanruf beenden können, indem auch diesen Meldungen so rasch als möglich nachgegangen wurde.“