Wir brauchen auch in Österreich einen Stopp aller Tiertransporte in der gegenwärtigen Lage, wie es die Niederlande nun auch schon vorgemacht haben.

Angesichts der Situationen an den Grenzen ist es völlig inakzeptabel, dass von Zuchtverbänden weiter neue Tiertransporte aus der EU in so weit entfernte Länder wie Aserbaidschan, Algerien, Usbekistan, Iran und Türkei geplant werden. Durch die unkalkulierbaren und häufig extrem langen Wartezeiten werden bestehende Gesetze zum Tierschutz massiv verletzt, ohne dass ein gewichtiges Interesse außer wirtschaftlichem Profit ein solches Vorgehen rechtfertigen würde.

Elisabeth Buchner, MA