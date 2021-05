Etwa 90 Jahre alt ist das Strandbad an der Thaya. Es könnte durchaus so schön sein wie ähnliche Flussbäder, etwa das in Gars. Aber das ist offenbar nicht im Sinne der Gemeinderegierung. Früher übte dort etwa der Drosendorfer Gesangsverein. Seitdem man vor ein paar Jahren die Heizung aus dem Eingangsgebäude entfernt hat, tut er das nicht mehr. Wie Bürgermeister Spiegl erklärt, habe man dort ein tolles Projekt vor – ein Hotelresort für chinesische Touristen. Obwohl man sonst in Drosendorf die Opposition nie befragt, ist diese schuld, dass das Projekt noch nicht realisiert wurde.

Den Einheimischen bliebe ja dann noch immer das Terrassenbad, falls es das dann noch gibt. Als der Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg weitgehend abgeschlossen war, zu Zeiten, als kaum jemand sich einen Urlaub am Meer leisten konnte, beschloss man, etwas für die Gesundheit der Bevölkerung zu tun. Überall in Österreich entstanden in den 70er-Jahren Freibäder. Mittlerweile ist ein Großteil davon wieder geschlossen. Da ragt das Drosendorfer Bad mit einem Becken mit 6 Bahnen und einem Bereich mit Sprungturm mit 2 Brettern heraus. Eine Möglichkeit vor allem für die Jugend, Wassersport zu betreiben, die es in weitem Umfeld nicht gibt. Die Jugendherberge grenzt an das Bad nicht nur an, sondern ist damit verschränkt.

Auch dieses Bad ist in die Jahre gekommen und müsste längst saniert werden. Oftmals wurden im Gemeindebudget Mittel dafür vorgesehen und dann anderswo verwendet. Jahr für Jahr ist ungewiss, ob heuer wieder eröffnet wird oder die Mängel das verhindern.

Ich wohne seit 10 Jahren in der Gemeinde. Einen Tourismusstadtrat gab es damals nicht. Dann war es eine Periode lang Herr Schneider. Derselbe, der in einer Sitzung des Gemeinderats den hohen Tourismus-Status wegen der höheren Nächtigungstaxe als Standortnachteil bezeichnete. Seit der letzten Wahl gibt es einen Tourismus-Ausschuss des Gemeinderats. Der hat noch nie getagt.

Hans Christian Briebauer

Heinrichsreith