Trotzdem meine ich, dass die Kritik von Androsch an Sebastian Kurz nur billige Polemik ist, wenn er ihm vorwirft, sich nicht um die arbeitslos gewordenen Mitarbeiter zu kümmern, die die Firma Husky aus reiner Profitgier, vielleicht aber auch aus anderen Gründen, von einem Tag auf den anderen auf die Straße gesetzt hat. Herr Androsch ist daran zu erinnern, dass es nicht Aufgabe des Regierungschefs sein kann, sich um jeden ins Trudeln gekommenen Betrieb zu kümmern. Lupenreiner Populismus kann daher nur sein, wenn Androsch den Eindruck wider besseres Wissens erweckt, Kurz würde als Klinkenputzer durch das Land ziehen und Parteispenden einsammeln. Denn mit Sicherheit werden das andere für ihn tun.

Für Androsch gilt aber auch, dass der nicht mit Steinen werfen soll, der selbst im Glashaus sitzt. Seit er nämlich im Parlament sitzt, ist er für mich der Abgeordnete, das unbekannte Wesen, geblieben. Als Nationalrat ist er aber auch kein politischer Nobody mehr. Trotzdem hat er uns bisher verschwiegen, was er in dieser Angelegenheit unternommen hat. Oder war er vielleicht auch auf Tauchstation bzw. wollte seinen unermüdlichen Einsatz dafür nicht auf die große Glocke hängen. Völlig untypisch wäre dieses Verhalten aber für einen Politiker.

Franz Frühwirth, Gastern

Zum Bericht „Kurz auf Tauchstation“ in der Vorwoche erreichte die NÖN folgender Leserbrief