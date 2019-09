Dem Besucher wird beschert,

was so sehr sein Herz begehrt:

Essen, Trinken mit Genuss,

Bälle werfen ist ein „Muss“!

Sich vom Boden zu erheben,

mutig durch die Luft zu schweben!

Die Musikkapellen hören,

die mit ihrem Spiel betören.

Enten fischen, Langos essen,

Gokart fahren nicht vergessen.

Fahren mit dem Ringelspiel,

„is a Hetz und kost net viel“!

Auch das Bundesheer zeigt Stärke,

umrahmt vom Glanz der Feuerwerke!

Dies alles bietet Krems in Massen.

Man muss sich einfach „gehen“ lassen,

dem grauen Alltag zu entschweben,

um etwas Kindheit zu erleben.

Nun denn, das Fest ist angerichtet,

der „Volksfest-Anker“ ist gelichtet.

Und ich, in meinem Größenwahn,

ich freu mich auf die „Achterbahn“,

die bisher schon mein Dasein prägte,

wenn ich riskant durchs Leben schwebte!

Willibald Zach, Krems