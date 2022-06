Über Göpfritz an der Wild

Göpfritz an der Wild liegt so weit abgelegen am Rande des Bezirkes Zwettl.

Wir würden besser zu Waidhofen an der Thaya oder Horn passen! Zu Zwettl haben wir schon viele Jahre sehr wenig Bezug und kommen überhaupt selten nach Zwettl. Der Menschentyp der „Zwettler“ kommt einem auch anders vor.

Einkaufen erfolgt hauptsächlich in Horn 23 km und Waidhofen 9 km! Nach Zwettl sind es 32 km, durch 5 Ortschaften am Rande des TÜPL! Nach Horn 1 Ortsdurchfahrt Brunn/Wild, nach Waidhofen 1 Ort Weinpolz.

Der Bezirk als solcher ist aber geschichtlich und wegen der Lage der Dörfer sehenswert und landschaftlich schöner als in unserer Flachlage hier. Wir sind außerdem vom TÜPL und vom starken Durchzugsverkehr abgeschnitten.

Mit freundlichen Grüßen

Karl Heinz Kis