Wenn die Wienerstraße ein Boulevard werden soll, der zum Flanieren einlädt, so ist die Nutzung von entscheidender Bedeutung. Nur weil die Gehwege verbreitert und begrünt sind, wird dort niemand flanieren. Schreiner schreibt ja selbst von einer „positiven Entfaltung dieser Straße für Kaufleute, Freiberufler, …“.

Meine Befürchtungen gehen dahin, dass, von Investor-Interessen getrieben, auch in diesem Bereich vermehrt Geschäftslokale entstehen sollen. Dazu muss man wissen, dass Österreich europaweit an dritter Stelle liegt, was Verkaufsflächen pro Kopf betrifft (Deutschland hat z. B. um 20 % weniger!). Krems wiederum liegt bei dieser Kennzahl in Österreich ganz vorn im Spitzenfeld – in NÖ an zweiter Stelle hinter Horn. Und wer die Verhältnisse in Horn kennt, weiß wie sich das auf die Innenstadt auswirkt!

Es gibt also schon jetzt ein Überangebot an Verkaufsflächen, und eine weitere Zunahme kann nur den Verdrängungswettbewerb befeuern – natürlich auch zulasten der Innenstadt.

Wenn sich Herr Dr. Schreiner auch noch bemüßigt fühlt, mich auf meine Zuständigkeit auch für die Kaufleute in der Wienerstraße hinweisen zu müssen, unterliegt er einem bedauerlichen Denkfehler. Die Mitgliedschaft im Verein der Kremser Kaufmannschaft ist freiwillig. Ich bin von den Mitgliedsbeitrag zahlenden Betrieben als Obmann gewählt, fühle mich nur diesen verpflichtet und habe auch nur diese zu vertreten.

Von den Betrieben in der Wienerstraße ist bis dato keiner Mitglied im Verein. Sollte der eine oder andere jedoch den Wunsch haben, in der Kaufmannschaft mitzuarbeiten und sich einzubringen, ist er als zahlendes Mitglied jederzeit herzlich willkommen!

Mag. Ulf Elser, Obmann der Kremser Kaufmannschaft

Zu den Berichten über die Neugestaltung der Wienerstraße und der Kritik Erich Schreiners in einem Leserbrief (Kremser NÖN, 30/2018, Seite 20).