Übersichtlichkeit und Sicherheit .

Da der in der Leopoldstraße vor einigen Jahren errichtete Radstreifen Richtung Rathausplatz in letzter Zeit auch immer wieder (illegal!) in der Gegenrichtung bergab von Radfahrenden benützt worden ist, hat das Tiefbauamt der Stadtgemeinde (Leitung Ing. Klammer) vor Kurzem gut sichtbare Radsymbole mit Richtungspfeilen auf der bergabführenden Autofahrbahn markiert.