Was gibt Menschen das Recht so mit der Umwelt umzugehen? Wie respektlos ist das? Warum lässt der Veranstalter zu, dass die Teilnehmer so den Platz verlassen? Warum lassen die Bewohner der Stadt, dies Jahr für Jahr zu? Wer macht das wieder sauber? Unglaublich!

Sabine Offergeld, per E-Mail

Leserbrief zum Artikel "Festival-Gäste hinterließen 270 Tonnen"