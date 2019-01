...Dort wurde er sechs Stunden lang ausschließlich wegen einer Schulterluxation, die er sich beim Sturz aus dem Bett zugezogen hatte, behandelt. Meine Mutter und ich haben dem (spärlich anwesenden) Personal immer wieder erklärt, dass mein Vater laut Notarzt einen Schlaganfall erlitten habe.

Seitens des Personals wurde jedoch stur davon ausgegangen, dass mein Vater schon vor längerer Zeit einen Schlaganfall erlitten habe und ein Pflegefall sei – obwohl wir betonten, dass er bis dahin ein rüstiger Pensionist war.

Letztlich wurde mein Vater nach mehr als sechs Stunden (und nur auf unser vehementes Drängen hin) ins KH St. Pölten verlegt, wo nach kürzester Zeit eine Verbesserung des Zustandes eintrat. Mein Vater sitzt jedoch heute noch im Rollstuhl und ist ein Pflegefall.

Ich habe mich oft gefragt, was gewesen wäre, hätte man ihn gleich korrekt behandelt. Ich frage mich ebenfalls, was in so einer Situation noch passieren würde, wenn es keine Angehörigen gäbe, die sich nicht abwimmeln lassen.

Außerdem möchte ich nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer der falsch oder gar nicht behandelten Patienten speziell im Krankenhaus Krems aussieht. Ich habe mich mit der Sache bis jetzt ja auch an niemanden gewandt, da sowieso nur fadenscheinige Ausreden des Personals zu erwarten gewesen wären.

Ich selbst wurde übrigens auch schon von der Interdisziplinären Aufnahmestation einfach wieder weggeschickt. Ich war stark dehydriert, da ich bereits über 48 Stunden andauernde Durchfälle hatte und nichts trinken konnte. Ich hatte bereits starken Schwindel und Nierenschmerzen. Doch anstatt meiner Dehydrierung etwas entgegenzusetzen, wurde mir von der offenbar psychisch instabilen anwesenden Ärztin ein wütender Vortrag über meine Unfähigkeit, Flüssigkeit zu mir zu nehmen, gehalten, als würde ich das absichtlich tun, um sie zu ärgern. Weiterhin süffisant in meine Richtung zeternd gab sie mir deutlich zu verstehen, dass sie mich für eine völlige Idiotin hielt. In Wahrheit handelt es sich in diesem Fall wohl eher um einen Hang zum Sadismus und um emotionale Verrohung der behandelnden Ärztin.

Die anwesende Krankenschwester war hingegen sehr besorgt und auch sehr nett. Sie wirkte sehr betreten, während die Ärztin wirkte, als würde sie die Sache genießen.

Letztlich wurde ich unverrichteter Dinge nach Hause geschickt. Das Wartezimmer war zu diesem Zeitpunkt übrigens leer …

Alissa Boros, Krems

Zum Bericht über die Beschwerde eines Patienten über einen „übersehenen“ Schlaganfall im Klinikum Krems