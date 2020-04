Hier fängt es an!

Am Dienstag, den 10.03.2020 wurde zum ersten Mal medial kolportiert, dass Schulschließungen als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus bevorstünden, was schließlich einige Zeit später auch tatsächlich von offizieller Seite verkündet wurde. Für mich bedeutete das bereits von Dienstag an zum Einen die vielen Fragen der Kinder zu beantworten und allerlei Sorgen und Hysterien in eine unaufgeregte Richtung zu lenken, zum Anderen Arbeitspläne, Übungsunterlagen, Lernmaterialien, Checklisten, Anleitungen, Leitfäden und Instruktionen für die Eltern und ihre Kinder, die sie nun zu Hause schulisch betreuen sollten, neben dem noch stattfindenden Unterricht in der Klasse vorzubereiten: Alles in differenzierter Form, um dem jeweiligen Leistungsstand jedes Kindes gerecht zu werden, alles zunächst einmal auf unbestimmte Zeit, alles zunächst in Papierform, um es direkt noch rechtzeitig am Freitag, den 13.03.2020, an die Kinder auszuhändigen und mit nach Hause zu geben. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich dazu mein Stundenpensum im Rahmen meiner Lehrverpflichtung sehr weit über das übliche Maß überschritten habe.

Um (nicht nur in der ersten Zeit) die Eltern und Kinder inhaltlich bestmöglich und bedarfsgetreu zu unterstützen, fülle ich die Maileingänge der Eltern regelmäßig mit Informationen und Elternbriefen, Kurznachrichten werden hin- und hergeschickt und (Video-)Telefonate geführt. Bin ich gerade einmal nicht in Kontakt mit ihnen, sammle, korrigiere, dokumentiere, sortiere, konzipiere und individualisiere ich Arbeitsmaterialien, die täglich mittels Materialbox vor dem Schuleingang zwischen uns ausgetauscht werden. Mit Hilfe von eigens erstellten Reflexionsbögen, die dankenswerterweise von allen Eltern gut angenommen und ausgefüllt wurden, habe ich das erste Konzept zum „häuslichen Unterricht vor Ostern“ evaluiert und den Anforderungen der Kinder und Eltern, denen ja auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten zur schulischen Betreuung zur Verfügung stehen, neu angepasst, „modernisiert“ (E-Learning) und weiter individualisiert; das natürlich in den Osterferien, um gleich im Anschluss hürdenlos wieder mit „Home-Schooling“ starten zu können. Bis jetzt mit sehr gutem Erfolg. An dieser Stelle möchte ich allen Kindern und Eltern meiner Klasse ein riesengroßes Lob und Dankeschön aussprechen. Was täte ich ohne euch? Ihr seid die Besten!

Ach ja, was mache ich nun in meiner freien Zeit?

Auch wir Lehrer/innen haben uns schlau gemacht und unser Unterrichts- und Übungsangebot um zwei E-Learning Plattformen erweitert. Eine Plattform, um mit Online-Übungseinheiten ein wenig Abwechslung unter die sonst eher öde „Papierarbeit“ zu bringen; eine andere, um neue Inhalte mit selbst erstellten und hochgeladenen Erklärvideos einzuführen. Seit fünf Schultagen zählt zweitere Plattform zehn Videos. Beide Plattformen sind von unschätzbarem Wert, verständlich und übersichtlich aufgebaut, aber nicht von Grund auf für die jeweilige Schulstufe eingerichtet und selbsterklärt. Es bedurfte auch hier neben eines zweiten Computerplatzes in unserem Büro (den ersten Platz besetzt meine Tochter zwecks schulischer Belange) einiger Stunden an PC-Sitzungen (mit im Rücken quengelndem Kleinkind, das nicht verstehen kann, warum es viel zu oft mangels mütterlicher Zeit- und Energieressourcen zur Seite geschoben wird). Vielleicht sollte ich hier dazusagen, dass es sich bei keiner der beiden E-Learning-Plattformen um ein Angebot des österreichischen Bildungsministeriums handelt! Bis dato (heute ist der 23.04.2020) haben wir Lehrerinnen hier kein adäquates und gleichermaßen praktisch anzuwendendes Angebot erhalten.

Was mich zum nächsten Punkt bringt!

Wir Lehrer/innen schwimmen im Sumpf an Informationen, die weder nachvollziehbar konzipiert noch maßnahmenorientiert an uns herangetragen werden.

Ich vermisse Klarheit! Ich vermisse ein Ernstgenommenwerden! Ich zitiere kurz aus der gestrigen Pressekonferenz: „Es gibt ein Betreuungsangebot für alle, die es brauchen. Jeder, der Betreuungsnotwenigkeit (...) verspürt, wer es zu Hause nicht mehr aushält, der hat die Möglichkeit diese Betreuungsangebote in Anspruch zu nehmen. Die Schulen sind nach wie vor geöffnet, auch wenn dort kein Unterricht stattfindet.“ Wie bitte? Was habe ich hier nicht verstanden? Wozu die ganze Arbeit? Wozu der ganze Energieaufwand? Wozu also das dauernde Wegschieben meiner eigenen zu betreuenden Kinder? Wozu nun das dauernde Hoffen, dass die Schule noch vor den Sommerferien wieder geregelte Fahrt aufnimmt, um die Kinder mit allen Bildungskompetenzen gut ausgestattet aus der 4. Klasse zu verabschieden?

Ich war und bin schulisch gesehen wirklich zu fast allem bereit. Ich bin bereit (Über-)Stunden zu allen Tageszeiten dazu zu investieren, um alle meine Pflichten und Aufgaben als Lehrerin sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule zu erfüllen – mit und ohne „Corona-Einschränkungen“. Mein Beruf ist meine Berufung! Aber ich bin nicht bereit, in einer Schule zu arbeiten, in der eigentlich betreut statt unterrichtet wird. Ich bin nicht gewillt, diesen gestern in der Pressekonferenz beschriebenen Betreuungsdienst in einer österreichischen Schule abzuhalten, in der es für Lehrer/innen und Schüler/innen kein „Hygienehandbuch“ gibt, in einer österreichischen Schule, in der es keine Richtlinien zum Tragen eines Mundnasenschutzes oder einer Gesichtsmaske gibt, in der weder besagter Schutz noch Desinfektionsmittel behördlich zur Verfügung gestellt wird, in der ein klares Regulativ in Bezug auf Sitzordnung, Abstandhalten, Pausen- und Spielverhalten, Interaktionsspielräume innerhalb einer Klassen-, aber auch Schulgemeinschaft fehlt. Ich möchte und kann nicht mehr warten, bis am Freitag bei der Pressekonferenz „weitere Details präsentiert werden“. Denn ich muss nun ebenfalls Betreuung für meine eigenen Kinder suchen, wenn ich zukünftig die Kinder anderer Eltern betreuen soll, die u.a. „die Notwendigkeit dazu verspüren“, während ich auch noch – wenn auch nicht im Schulgebäude – meine eigene Klasse unterrichte!

Hier hört es auf.

Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich in meiner „freien“ Zeit, in der eigentlich gar nicht unterrichtet wird, verpflichtenden, stundenreduzierten, natürlich bezahlten Journaldienst in der menschenleeren Schule absolvieren musste? Ja, das habe ich in meiner freien Zeit gemacht!

Volksschullehrerin aus Niederösterreich