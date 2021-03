In fast jeder Gemeinde leben Streunerkatzen. Oft sind die Tiere so scheu, dass sie unter normalen Umständen gar nicht wahrgenommen werden. Eine Verwechslung mit zahmen Hauskatzen ist deshalb schon aufgrund des unterschiedlichen Verhaltens sehr unwahrscheinlich.

Während die Gründe für die Existenz der ‚Wilden‘ vielfältig sind, ist das Mittel zur Bekämpfung ihrer Not jedenfalls die Kastration. Eine weibliche Katze kann zweimal im Jahr bis zu fünf Junge bekommen (...) Um das zu verhindern, werden Streuner in Lebendfallen eingefangen, kastriert, mit Markierung versehen und wieder an ihren angestammten Plätzen freigelassen, wo sie auch betreut werden können. Die meisten dieser Tiere haben noch nie mit Menschen zusammengelebt und reagieren auf Kontaktversuche zunächst mit Flucht oder auch Gegenwehr. Ein Einfangen ohne schützende Vorrichtung empfiehlt sich daher nicht.

Wie in vielen anderen Gemeinden gibt es nun auch in Neunkirchen die Möglichkeit, bei der Stadtverwaltung Gutscheine für die Kastration von Streunern zu beantragen. Hier teilen sich Land, Gemeinde und TierärztInnen die Kosten – eine nicht unerhebliche Hilfe für Menschen, die sich im Tierschutz engagieren.“

Madleine Petrovic, Gloggnitz

und Sonja Hruby, Neunkirchen

