Unfall mit 5 Fahrzeugen auf B41: Alle zu schnell.

Was ich leider immer wieder beobachte wenn ich im Waldviertel bin....die fahren ausnahmslos alle zu schnell...für mich ist diese Gegend eine der gefährlichsten Gegenden Österreichs was den Autoverkehr betrifft... und was mir auch auffällt keine Radarstellen und KEINE Polizei...nirgends zu sehen....

Mich wundert, dass solche Unfälle nicht öfters passieren....

Mfg

M. Lehner (Wien, Zweitwohnsitz Amaliendorf)

Leserbrief zum Artikel "B41: Unfall mit fünf Fahrzeugen!"