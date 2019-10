"Wiener Neustadt hat gemeinsam eine Einwohneranzahl in der Größenordnung von rund 120. 000 und Neunkirchen hat eine Einwohneranzahl von rund 86. 000. In Neunkirchen haben wir 3 Mitglieder des Landtags und 1 Mitglied des Bundesrates. Was hat Wiener Neustadt? 6 Abgeordnete zum NÖ Landtag, über 3 Abgeordnete zum Nationalrat, zum Bundesrat kann ich nichts sagen. Das ist ein Ungleichgewicht, sprich eine Benachteiligung unserer heimischen Bevölkerung, welche zum Himmel schreit.

Ähnliches spielt sich mit der Verteilung allfälliger Fördergelder und allfälliger Projekte ab. Ich würde mir wünschen, dass dieses Ungleichgewicht aufgezeigt und bei den nächsten Wahlen endlich aus der Welt geschaffen wird, damit ein vom Strukturwandel und Arbeitslosigkeit gebeutelter Bezirk wie Neunkirchen und dessen Bürger auch wieder einmal eine fairere, ordentlichere Chance auf eine bessere Zukunft haben."

Hans Spies, Neunkirchen

Betrifft: Kommentar zur Wahlberichterstattung, NK KW 40, Seite 12.