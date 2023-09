Unmut nachvollziehbar, aber das ist Demokratie

Sehr geehrter Herr Radinger!

Ihren Unmut kann ich gut nachvollziehen, den gesamten Gemeinderat anzuklagen, nicht. In Scheibbs hat die ÖVP mit dem Bürgermeister und der absoluten Mehrheit sowohl im Stadt- als auch im Gemeinderat die Möglichkeit, alles alleine zu bestimmen. Das ist in einer Demokratie eben so, wenn eine absolute Mehrheit gegeben ist.

Die Opposition kann sich äußern und wird zum Teil auch gehört. Wenn es der Mehrheitsfraktion allerdings nicht passt, nutzen die besten Argumente nichts. Stadtrat Hofmarcher (BUGS) konnte zumindest ein paar Anregungen (vertikale Fassadenstrukturierung durch Holzvertäfelung) beim Billa-Neubau durchsetzen. Mehr ging leider nicht.

Kläglich gescheitert sind wir auch damit, die Einbahnregelung in der Erlaufpromenade beizubehalten, obwohl wir auf diese Problematik bereits seit Herbst 2022 hingewiesen haben. Interessanterweise wurde der Plan nun so veröffentlicht, dass diese – aus unserer Sicht sehr gefährliche – Veränderung nur zu erkennen ist, wenn man bei der Ausfahrt den winzigen Pfeil sieht, der nach rechts und geradeaus zeigt. Es wird von der Ausfahrt der Tiefgarage das Fahren in beide Richtungen erlaubt sein, was sich unserer Meinung nach negativ auf Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Linienbusse auswirken wird. Das einzige Zugeständnis, das wir erwirken konnten, ist, dass bei „Unfallhäufungen nach einem Sachverständigen-Gutachten“ die Regelung wieder aufgehoben werden kann.

In unserer Partnerstadt Rutesheim übt die Bürgermeisterin ihr Amt als Hauptberuf aus. Dort sind sieben Fraktionen im Stadtrat (entspricht unserem Gemeinderat) vertreten, ohne absolute Mehrheit oder Koalition. Das bedingt, dass Entscheidungen nur durch Konsens zustande kommen. Bei der Gemeindaratswahl 2025 wird sich zeigen, ob die Scheibbserinnen und Scheibbser dies wollen oder ob der Großteil der Wahlberechtigten mit den derzeitigen Entwicklungen zufrieden ist.

Susanne Engelmayer, Gemeinderätin BUGS, Scheibbs