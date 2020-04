Wie fad muß einem sein um auf fremde Autokennzeichen zu schauen? Ich sehe täglich von der Wohnung aus dem Fenster in der Spitalgasse auf den "KH-Parkplatz" Autos mit den verschiedensten Kennzeichen aus den Bezirken Zwettl, Waidhofen/Thaya, Tschechien usw., - und ja, es sind auch Autos mit Wiener Kennzeichen dabei.

Einige von ihnen wohnen sogar im Ärzte- und Schwesternwohnhaus in der Spitalgasse! Und ja, einige von ihnen werden auch in einen Supermarkt einkaufen fahren! Und genauso wie es wir alle machen sollten, nämlich uns an die Vorschriften halten, werden es diese Autobesitzer mit "fremden Kennzeichen" auch machen! Da geht es mir mehr auf den Geist, wenn Hundebesitzer/Innen die Scheißhaufen ihrer vierbeinigen Lieblinge nicht wegräumen, nicht nur während der Corona-Krise, nein auch schon davor und sicherlich auch noch danach!

Oder diejenigen, die ständig ihren Müll irgendwo fallenlassen, wo sie sich eben gerade befinden! Das, liebe Frau M. Hofbauer, ist auch unverantwortliches Fehlverhalten! Natürlich ist es schwieriger diese "Unverbesserlichen" zuzuordnen, bzw. sie zu "vernadern", denn man kann sie leider nicht an ihren "auswärtigen Kennzeichen" erkennen, da diese meist zu Fuß unterwegs sind!

Franz Döller, Gmünd