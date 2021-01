„Seit Wochen beobachten wir in unserer Region (Semmering-Rax) massive Zuwächse an Frischlufthungrigen, was in Anbetracht der Gesamtsituation vollkommen verständlich ist. Jedoch gestern fiel es uns wie Schuppen von den Augen, dass dies alles der pure Wahnsinn ist bzw. jegliche Lockdown-Maßnahmen eigentlich eine Augenauswischerei sind, denn wenn man sieht, was sich hier auf den Parkplätzen und Zufahrtsstraßen, Wanderwegen und Rodel-Schi-Hügeln abspielt, bekommt man nicht den Eindruck, dass sich Österreich und die Österreicher_innen im Lockdown befinden.

Wir Einheimischen werden an unsere Grenzen gebracht und müssen jeden Tag aufs Neue überlegen, wo wir unseren Freizeitaktivitäten nachgehen, um nicht in den Menschenmassen zu landen. Es gelingt uns leider immer seltener (und wir sind wahrlich ortskundig!).

Und noch schwieriger wird die Argumentation unseren Kindern gegenüber, wieso sie nicht in die Schule gehen bzw. Freunde treffen dürfen, wenn diese die Massen sehen. Wir verstehen jeden Menschen, jede Familie, welche seine/ihre Freizeit im Freien verbringen will und wir wollen auch niemanden verurteilen, beschimpfen oder dergleichen. Wir stellen uns nur die Sinnfrage eines milliardenschweren Lockdowns mit weitreichenden Folgen, wenn man den fröhlichen, großen Gruppierungen auf den Wanderwegen und um die Hütten stehend, begegnet.

Uns wundern die täglich verkündeten Coronazahlen nicht mehr, da wir sehen, was sich ,da draußen‘ abspielt. Dass die Sinnfrage bei offenen Skigebieten und geschlossenen Schulen von Anfang an gestellt wurde, in dieses Fahrwasser wollen wir uns nicht auch noch hineinbegeben, sondern wir stellen uns mittlerweile die allgemeine Sinnfrage.

Wie kann es sein, dass täglich darüber (u.a.) diskutiert wird, ob unsere Kinder (unsere ZUKUNFT!!!!) dieses Semester (!) überhaupt noch in die Schulen gehen dürfen, wo es Regulierungen, Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen gibt, und in der Freizeit treffen sich die Massen wie und wo sie wollen. Die Menschenströme kulminieren auf den überfüllten Parkplätzen, Zufahrtsstraßen, Wanderwegen und um die Hütten herum, dass das Bild der Hüttengaudi nicht sehr zu den Bildern der letzten Jahre divergiert, außer dass sich alles im Freien abspielt.

Dass die Besucherströme im Sinne des Naturschutzes/Klimawandels geregelt gehören, ist ein weiterer nachzudenkender Aspekt, welcher hier aber nicht erörtert wird, sondern nur als weitere Gedankenanregung mitgegeben wird.“

Familie Braun

Reichenau an der Rax