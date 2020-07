Diese Bedeutung soll sich aber nicht darauf beschränken, bei Jubiläen oder sportlichen Erfolgen nur zu gratulieren. Gerade in der Phase, in der der Vereinssport nach Covid-19 wieder langsam zum Leben erwacht, ist auch finanzielle Unterstützung gefragt. Leider bin ich im letzten Gemeinderat mit meinen Antrag auf 250,-- Sondersubvention für jeden aktiven Sportverein in Neunkirchen noch nicht erfolgreich gewesen.

zVg, Kurt_Ebruster

Einen Besuch bei den Stockschützen des SGV Neunkirchen habe ich daher - neben einem interessanten Informationsaustausch mit Hansi und Andrea Faustmann sowie Herbert Kaltenegger - auch für eine Spende von 150,-- benutzt.

Beitrag von Kurt Ebruster