Die Kremser Stadt legt sich zur Ruh!/Ein Virus zwingt sie nun dazu./Die Straßen still und menschenleer,/kein Shoppen, buntes Treiben mehr!

Herr „Simandl“ selbst schaut verdrossen,/weil die Geschäfte längst geschlossen./Die Kirchen kalt, kein Zelebrieren,/kein Gottesdienst, Kommunizieren!/Auch keine Schule prüft und lehrt,/und kein Tourismusbus verkehrt!

Kein Sport und auch kein Musizieren,/nur Fernsehschauen, Meditieren./Das Glockenspiel nur traurig klingt,/wenn es die „Schandl-Weisen“ bringt./Und traurig auch, weil weit und breit/kein Anflug von Geselligkeit./Denn alles folgt der Expertise:/„Halt Abstand!“, lautet die Devise./Kein Leben, kein Kulturgeschehen,/bloß Stadtbus, Müllabfuhr zu sehen!

Wer hätte jemals auch gedacht,/was so ein Virus mit uns macht!/Ein so ein kleines, böses Biest,/das uns nun die Leviten liest./Doch bald wird es uns besser gehen!/Wenn wir es nur gut überstehen!/Und das will ich für alle hoffen,/die von dem Untier arg betroffen.

Willibald Zach, Krems