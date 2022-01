Unzureichendes Einhalten der COVID19-Verordnung

Ich war mit meiner Familie am 27/12 und 31/12 am Hochkar Schifahren. Dabei mussten wir feststellen, dass die COVID19-Regelungen leider sehr nachlässig und nicht gesetzeskonform umgesetzt wurden.

Konkret haben wir folgendes festgestellt:

Der G2-Test wurde nachlässig durchgeführt. Konkret habe ich am 31/12 vorab 4 Karten reserviert. Ich habe dann für meine ganze Familie die Karten abgeholt, aber es wurde an der Kassa nur von mir der 2G-Nachweis überprüft (wobei der Grüne Pass nur kurz angeschaut wurde, er wurde nicht gescannt, und auch kein Identitätsnachweis wurde verlangt), von den anderen Familienmitgliedern gar nicht

An den Liftanlagen haben etwa 80 % der Personen im Wartebereich keinerlei Masken getragen, auch keinen Schlauchschal. An den meisten Liften am Hochkar ist dies auch nur empfohlen (weil es offene Lifte sind, ist dies Regel-konform), aber an einem Lift (Sessellift mit Abdeckung) ist dies verpflichtend (dazu ein Foto anbei, das auch zeigt, dass hier Maskenpflicht herrscht). Aber auch an diesem Lift haben 80% der Personen keinerlei Nasen-Mund-Schutz getragen – anbei zwei Belegfotos dazu. An beiden Tagen hat niemand seitens der Betreiber die Kunden auf die Einhaltung der COVID19-Regeln hingewiesen.

Wir haben unsere Beobachtung dazu noch am 31/12 an der Kassa sowie per Anruf der Betriebsleitung mitgeteilt. Wir wurden jedoch unfreundlich abgewiesen, und es wurde in Abrede gestellt, dass die Hochkarbahnen die Regeln ungenügend einhalten. Dieses Verhalten fanden wir angesichts der offensichtlichen Nichteinhaltung der Regeln als eine Chuzpe.

Ich habe dann die Beobachtung auch per Telefon an die zuständige Polizeistation in Lunz am See gemeldet. Leider mussten wir feststellen, dass der Dienst habende Polizist – Gruppeninspektor Fohringer – wenig professionell agierte. Er war am Telefon abweisend und unfreundlich, er hat die Meldung nur sehr widerwillig zur Kenntnis genommen, und er war auch auf Nachfrage nicht bereit, eine schriftliche Bestätigung meiner Meldung mir zuzusenden (mit den Worten „Vertrauen Sie mir leicht nicht, dass ich es weiter leite?“).

Angesichts der kommenden Omikron-Welle, der Tatsache, dass Schigebiete oftmals Hotspots der Ansteckung waren und dass tausende Schifahrer am Hochkar waren, haben wir den nachlässigen Umgang mit den geltenden COVID19-Regeln, aber auch die sehr unfreundliche Behandlung, die uns bei der freundlichen Meldung unserer Beobachtung widerfahren ist, sehr irritiert. Ebenso, dass die zuständige Polizeistation nicht gewillt war, unsere Meldung Ernst zu nehmen und gebührlich zu verfolgen. Im Klartext bedeutet dies, dass Kunden der Hochkar-Seilbahnen schweren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt werden.

Ich verstehe natürlich, dass die Umsetzung der Regeln mühsam für Schigebiete ist (wie auch für viele andere Unternehmen), aber ich weiss, das andere Schigebiete dies viel besser – nämlich Regel-konform - umsetzen.

Franz Essl, Wien