Man darf sich nicht wundern, wenn sich immer mehr Menschen ablehnend gegen Hunde verhalten. Obwohl was kann der Hund dafür. Interessanter ist: was denkt sich der Besitzer dieses Tieres. Und was würde er denken wenn das sein Haus wäre? Wir als Hausbesitzer haben die Giesskanne genommen und die Misere weggewaschen. Der Ärger bleibt noch ein wenig, die Hoffnung aber auch, dass dieser Hundebesitzer endlich Verantwortung übernimmt, denn es ist nicht das 1. Mal dass man so was in der Ybbsitzer Straße sieht.