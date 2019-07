In anderen Städten funktioniert das schon sehr gut, die Verkehrssicherheit wird dadurch ja sogar nachweislich erhöht (siehe Beispiel Steiner Landstraße). Umso ärgerlicher ist das Verhalten des Magistrates, die bereits seit zwei Jahren bewilligte Öffnung der Alauntalstraße zwischen Gaswerkgasse und Arbeitergasse nicht umzusetzen. Grund: Eine Erddeponie mitten auf der Arbeitergasse blockiert die Zufahrt zum Steinertor. Das Zwischenergebnis: Unkraut und wilde Parkplätze!

Es wird Zeit, dass die Politik wieder das Heft in die Hand nimmt und die Interessen der Bürger in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt. Denn dieses Verhalten grenzt an Behördenwillkür.

Kurt Lenitz, Radlobby Krems

Zum Bericht „ Forderung erneuert: Einbahnen für Radfahrer öffnen! “