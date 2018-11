Bildungserfolg wird in Österreich vererbt. Seit dem OECD Bericht über Bildungsaufstieg und soziale Mobilität von vergangener Woche wissen wir das wieder amtlich. Im Vergleich zu anderen Ländern liegt Österreich zurück. Das hat viel mit unserem Schulsystem zu tun - nur in Österreich und Deutschland gabelt es sich schon für Zehnjährige in Gymnasium und Neue Mittelschule. Welche Rolle aber spielen die Eltern selbst bei der Bildungsvererbung?

Überengagierte “Helikoptereltern” versuchen alles, um ihren Kindern möglichst viel Bildung zukommen zu lassen. Was aber ist mit den “bildungsfernen” Eltern, denen vorgeworfen wird, die gesamte Erziehungsarbeit auf die Schule abzuschieben? Sowohl Bildungsminister Heinz Faßmann als auch der Vorsitzende der Pflichtschullehrer Paul Kimberger haben in letzter Zeit gefordert, die Eltern und Erziehungsberechtigten stärker „in die Pflicht zu nehmen“.

Was tun, wenn Kinder tage- und wochenlang vom Unterricht fernbleiben, jeden zweiten Tag zu spät kommen oder die Ferien vorzeitig beginnen und erst eine Woche nach Schulstart wieder auftauchen? Theoretisch gibt es einen Weg, Schulpflichtverletzungen zu ahnden, in der Praxis kommt dieser allerdings selten zu tragen - zu groß ist der bürokratische Aufwand, zu klein die erwartbare Wirkung.

Auf der Strecke bleiben die Kinder

In diesem Tauziehen zwischen Eltern und Schule laufen die Kinder Gefahr auf der Strecke zu bleiben. Allzu oft fehlen nämlich gerade diejenigen, die die Unterrichtszeit am dringendsten benötigen. Manche Lehrkräfte sehen den Grund dafür in der fehlenden Kooperationsbereitschaft der Eltern. Viele dieser Eltern haben selbst negative Schulerfahrungen gemacht und vermitteln jetzt ihren Kindern, dass (Schul)bildung wenig wert ist. Es gibt aber auch Eltern, die zwischen wechselnden Hilfsjobs, psychischer Belastung oder wachsendem finanziellen Druck die Schule aus den Augen verlieren.

Wie kann Schule damit umgehen?

Zwei Beispiele von englischen Schulen zeigen, wie eine erfolgreiche „Erziehungspartnerschaft“ zwischen Schule und Eltern aussehen kann. Die ReachFeltham Academy in einem Brennpunktbezirk Londons und die Co-Op Academy in Manchester arbeiten eng mit den Eltern zusammen. Sie stellen schon vor der Schuleinschreibung klar, dass sie unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht nicht tolerieren und mit den Eltern in engem Austausch stehen wollen. Die beiden Schulleiter, Ed Vainker und Steve Brice glauben an die „broken window Theorie“: wer kleine Vergehen nicht toleriert, erspart sich die großen Probleme später. „Wir akzeptieren keine Ausreden“, sagt Brice. An seiner Schule wird Wert auf Benehmen und Pünktlichkeit gelegt. Bei unentschuldigtem Fernbleiben, macht ein Lehrer mit der Zusatzrolle „Attendance Manager“ schon mal unangekündigte Hausbesuche.

Partner in Erziehungsfragen

Der Schulleiter der ReachFeltham Academy, Ed Vainker, sieht die Rolle der Eltern nicht als Nachhilfelehrer ihrer Kinder, sondern als verlässliche Partner in Erziehungsfragen. Die Schule begegnet den Eltern mit Respekt und fordert diesen im Gegenzug auch von ihnen ein. Die Lehrkräfte fühlen sich für die Schüler auch außerhalb der Schule verantwortlich. Wenn Schüler vormittags müde oder hungrig zur Schule kommen, werden die Eltern kontaktiert. “In meinem Schrank liegen 15 X-Boxes, die uns die Eltern während der Prüfungszeit geben”, erklärte mir Vainker während meines Besuchs.

Wäre eine so eng gelebte Erziehungspartnerschaft auch im österreichischen Kontext möglich? Ich glaube ja. Voraussetzungen dafür wären mehr gelebte Autonomie an den Schulen, eine entsprechende personelle Ausstattung der “Brennpunktschulen” sowie ein noch größerer Schwerpunkt auf die Elternarbeit schon in der Lehrerausbildung.

Gebhard Ottacher, Wien

Leserbrief zur aktuellen Debatte über Bildungsvererbung