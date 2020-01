Verkehrsanbindungen als Zankapfel.

Also das mit der Bewusstseinsbildung und dem Ins-Boot-holen-der-Fahrschulen ist eine gute Sache, und ein netter – wenn auch ein wenig naiver Ansatz – weil die größte Gefahr nicht von Fahranfängern ausgeht, sondern vom Größen- und Massenunterschied zwischen einem LKW oder Traktor und einem Mensch auf einem Fahrrad. Die Sorge um mehr Versiegelung ist löblich und vorbildhaft, finde ich aber in Bezug auf die Versiegelung rund um Hollabrunn mit Umfahrung und Gewerbeparks (inklusive der gruseligen Pläne für den Bau der Europaspanne) geradezu lächerlich. Außerdem gibt es ja schon „Nebenfahrbahnen“, die versiegelt sind und „nur“ vernünftig verbunden werden müssten. Gerade sichere Radwege würden die Parkplatzsituation in Hollabrunn erleichtern, weil eben Alltagswege mit dem Fahrrad gemacht werden können. Ganz zu schweigen von gesundheitlichen Vorteilen für die Personen, die die Wege auch nützen würden – eine Bewusstseinsbildung in diese Richtung fände ich weit sinnvoller.

Zdenka Chalupkova, Sonnberg