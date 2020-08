„Für mehr Sicherheit am Schulweg!“ – diesem Anliegen hat sich die Stadt – allerdings nur scheinbar – bei den jüngsten Umbauten am Hohen Markt verschrieben. Der „Zwickel“ verbindet leider die geringste Wirksamkeit dieser Sicherungsmaßnahme mit den größten hieraus entstehenden Nachteilen für den Straßenverkehr am Hohen Markt. Gerade zu den Stoßzeiten stehen am Hohen Markt viel zu wenig Parkplätze bzw. Haltemöglichkeiten zur Verfügung. Durch den „Zwickel“ gehen etliche, dringend benötigte Parkplätze bzw. Haltebereiche verloren. Der Stau wird sich daher verstärken und die Verkehrslage noch unübersichtlicher werden, als sie derzeit ist. Ist vielleicht vorgesehen, dass sich die Schüler im „Zwickel“ wie in einer Pferdekoppel versammeln, um gut sichtbar zu sein?

Es dürfte niemand daran gedacht haben, den Fußgängerverkehr an die Westseite des Hohen Marktes und in die Gasse hinter dem Gasthaus Jell zu verlegen. Dort sind sichere Gehwege vorhanden, es müssten nur Fußgängerübergänge im nördlichen und südlichen Platzbereich markiert werden. Oder geht es nur darum, den Fahrzeugverkehr vom Hohen Markt zu verdrängen? Es ist sicher nicht wünschenswert, dass Schüler bis zum Schultor gefahren werden. Will man dies abstellen, dann sind andere, besser durchdachte Maßnahmen nötig. Die Stadtverwaltung hat um Verständnis für die Umgestaltung des Hohen Marktes ersucht – es tut mir leid, diesen Unfug kann ich nicht verstehen.

Dr. Herwig Hammerer, Krems

Leserbrief zum Bericht „ Wirbel um Betonklötze am Hohen Markt “