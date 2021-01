Verkehrspolitisch wird das obere Waldviertel seit Jahrzehnten von der ÖVP-Landespolitik vergessen oder bewusst vernachlässigt. Das Aus für die Transitautobahn unter dubiosen Rahmenbedingungen (eine Strategische Prüfung Verkehr hat nie stattgefunden) ist ein Meilenstein, der durch Verhandlungen von Ministerin Gewessler und jahrelangen Bemühungen von lokalen Bürgerinitiativen und Grünen erreicht worden ist. Das von der Landeshauptfrau Mikl-Leitner angekündigte Mobilitätspaket ist jedoch das Gegenteil davon – es ist ein Rückschritt.

Was es zum Umstieg vom Auto auf die Bahn und zur Zukunftssicherung des oberen Waldviertels braucht, ist ein Gesamtplan für nachhaltige Mobilität mit dem Kernstück Franz-Josefs-Bahn.

Was braucht es, dass PendlerInnen auf die Bahn umsteigen? Massive Fahrzeitverkürzungen und das 123-Ticket. Beides wird den Menschen des oberen Waldviertels verwehrt. Während das 3er Ticket für ganz Österreich „auf Schiene“ ist, liegt das 1-2 Ticket, das die Zustimmung der NÖ Landesregierung und des Verkehrsverbundes VOR braucht, nach wie vor in weiter Ferne. Hier wird schwarz/türkise Parteipolitik betrieben und nicht an die BürgerInnen gedacht.

In dem im NÖN-Artikel zitierten Vollausbauplan der Initiative Pro- FJB liegt die Strategie für die Zukunft: Von Gmünd nach Wien in 70 Minuten, die komplette Bahn 2-gleisig, leistungsfähiger Gütertransport, internationale Anbindungen, moderne Zuggarnituren: gemeinsam mit dem 123-Ticket eine unschlagbare Kombination aus Effizienz und Nachhaltigkeit. Um 1 Euro in 70 Minuten nach Wien - das wird sehr viele Menschen zum Umdenken bewegen. Das Auto ist damit keine Alternative mehr zur Bahn. Es ist machbar und leistbar. Die Autobahnkosten wären um ein Vielfaches höher gewesen.

Dass Landesrat Schleritzko eine Fahrzeitersparnis von „mehreren Minuten“ als grandiose Verbesserung verkaufen will, ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen im oberen Waldviertel. Für wie lange sollen wir noch für dumm verkauft werden? Für 1,3 Milliarden Euro erwarten wir eine Strategie, die den sich im Klimawandel verändernden Mobilitätsbedürfnissen gerecht wird und auch für das obere Waldviertel etwas bringt!

Leistbar und sofort können durch 8 sortenreine Cityjet-Zuggarnituren alleine schon 15 Minuten Fahrzeit gespart werden, durch einige Streckenbegradigungen und vor allem durch die Abkürzungen des Allentsteiger Knies weitere 20 Minuten. Das bedeutet, dass schon ohne Neubaustrecken ca. 35 Minuten Ersparnis möglich sind. Außerdem darf die sinnvolle Einbindung von Horn nicht über die Kamptalbahn erfolgen, sondern muss im Süden Horns durch einen neuen modernen Bahnhof die Streckenführung so gewählt werden, dass in der Folge von dort weg das 2te Gleis als Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Göpfritz und weiter in den Norden verlegt werden kann.

Nur mit einem Gesamtplan können wir heute die richtigen Investitionen für die Zukunft im Klimawandel tätigen. Für die FJ-Bahn liegt ein solcher vor, wir müssen ihn nur umsetzen. Wir laden alle Menschen und Bürgerinitiativen des oberen Waldviertels ein, unabhängig von der Parteifarbe gemeinsam einen Schulterschluss zu vollziehen und im oberen Waldviertel mit einer Stimme die wichtigen Weichenstellungen von der Landespolitik zu fordern. Die FJ-Bahn ist eine davon, viele werden noch folgen. Nur gemeinsam sind wir stark. Sichern wir die Einzigartigkeit des Waldviertels gerade gegen den Widerstand der fossilen Interessen mancher PolitikerInnen und Lobbyisten – für unsere Zukunft und die unserer Kinder!

Manfred Stattler für die Grünen im Bezirk Gmünd

Leserbrief zu diesen Artikeln:

Landesstraßen-Ausbau Waldviertel: Start für Straßengespräche