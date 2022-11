Verkehrssicherheit: Ohne Ampeln sind manche hilfslos

Die kritisierte Umleitung ist ja, Gott sei Dank, Geschichte. Die Führung der Umleitung war nach meiner Meinung prinzipiell sehr gut. Der stadtauswärts laufende Verkehr wurde durch die Kaiser-Friedrich-Straße und die Schillerstraße geführt, die eindeutig als Vorrangstraße mit besonderem Verlauf gekennzeichnet waren. Für die Einfahrt aus den gleichrangigen benachrangten Straßen gilt schlicht und ergreifend, wie auch auf jeder ungeregelten Kreuzung, die ganz normale Vorrangregel.

Der Hauptgrund, dass auf der Kreuzung Schillerstraße/Kaiser-Friedrich-Straße tatsächlich der Eindruck entstand, dass „der Mutigste“ gewinnt. Es ist leider so, dass viele Verkehrsteilnehmer die Vorrangregeln vielleicht zwar kennen, aber ohne die Unterstützung durch eine Verkehrsampel in der Praxis leider nicht anwenden können. Ich selbst war fallweise „der Mutigste“, denn sonst wäre ich manchmal sehr lange an dieser Kreuzung gestanden.

Als einzige Kritik an der Umleitungsführung lasse ich den Umstand gelten, dass man vielleicht bei den Nachrang-Straßen unterhalb der Stopp-Schilder auch noch eine Zusatztafel mit dem besonderen Verlauf anbringen hätte können. Vielleicht hätte das für etwas mehr Klarheit gesorgt.

Werner Hirsch, Krems